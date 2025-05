Gaza amanhece de luto após noite de bombardeios israelenses

O corpo de Abu Salah chegou coberto por um pó azul e preto, que às vezes adere à pele das vítimas dos ataques aéreos, e com o crânio aberto.

Ao seu lado, vários homens deixaram sacolas com a inscrição "Nações Unidas" que continham partes de cadáveres recuperadas no lugar do mesmo ataque, uma casa da zona agrícola de Abasan al Kabera, nos arredores de Khan Yunis.

O Exército israelense ordenou a evacuação da área na segunda-feira, avisando que ocorreriam ataques e combates.

Contactado pela AFP, o exército não fez comentários sobre o bombardeio noturno.

Israel intensificou sua ofensiva em Gaza na semana passada, prometendo derrotar o Hamas, cujo ataque de 7 de outubro de 2023 desencadeou a guerra.

A Defesa Civil de Gaza afirmou que mais de 20 bombardeios atingiram Khan Yunis e seus arredores durante a noite, e que entre os alvos estavam campos de palestinos deslocados pelo conflito.