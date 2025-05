Google inclui anúncios em buscas com IA em sua luta contra ChatGPT

"O futuro da publicidade impulsionada pela IA não está para chegar, já está aqui", disse Vidhya Srinivasan, vice-presidente do setor de anúncios e comércio do Google.

"Estamos reinventando o futuro da publicidade e das compras: anúncios que não interrompem, mas ajudam os clientes a descobrir um produto ou serviço", acrescentou.

O AI Mode do Google, lançado na terça-feira, parece ser a resposta direta da empresa à crescente ameaça do ChatGPT da OpenAI, que desvia consultas de pesquisa e enfraquece o modelo de negócios do Google.

A nova tecnologia oferecerá maior interatividade com o Google durante as buscas, oferecendo respostas em diversos formatos, como vídeo, áudio ou gráficos.

A gigante da internet disse que está testando a inclusão de anúncios nas respostas do AI Mode, com base em informações obtidas nos resumos gerados pelo AI Overviews, um mecanismo de buscas avançado, lançado no ano passado.

O AI Overviews aparece no topo dos resultados de pesquisa, à frente dos links tradicionais de páginas da web.