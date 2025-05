Governo de Cuba diz que situação do sistema elétrico é grave

O governo de Cuba reconheceu nesta quarta-feira que a situação do sistema elétrico do país é grave, com "longas horas de apagão" devido ao mau estado de suas usinas termoelétricas, à falta de financiamento para o seu reparo e à escassez de combustível.

"A situação é grave neste momento, muito difícil, longas horas de apagão", disse o diretor da Unión Eléctrica de Cuba (UNE), Alfredo López, em um programa da TV cubana.

Nas últimas semanas, os cubanos enfrentaram cortes de energia de até 21 horas por dia em algumas províncias da ilha, cujo sistema elétrico produz apenas 45 gigawatts dos 63 que ela consome diariamente, informou López.