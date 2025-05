Hansi Flick renova com o Barcelona até 2027

O alemão, que no dia 29 de maio completará um ano à frente do Barça, teve uma temporada vitoriosa, conquistando a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei e o Campeonato Espanhol.

A única decepção veio na Liga dos Campeões, com a eliminação na semifinal diante da Inter de Milão.

O Barça lembrou da primeira vitória no estádio Mestalla sobre o Valencia (2 a 1), na primeira rodada do Espanhol: "Nesse primeiro jogo, os 'culés' viraram o placar para chegar à vitória".

Flick venceu 43 dos 54 jogos no comando do Barcelona, com 73% de aproveitamento, "números notáveis que levaram um elenco jovem a conseguir a 'tríplice coroa' doméstica, Liga, Copa e Supercopa da Espanha", ressaltou o clube.

Com a renovação, o Barcelona não quer abrir mão do treinador que deu ao time o destaque que havia perdido no futebol europeu nos últimos anos, encerrando assim má fase que começou após a saída de Lionel Messi.

