Indignação na Europa por tiros israelenses durante visita de diplomatas à Cisjordânia

"Estamos moendo lentilhas e massa para fazer algumas baguetes de pão, e só conseguimos preparar uma refeição por dia", acrescentou.

Israel anunciou que na segunda e na terça-feira, após a suspensão parcial do bloqueio total imposto a Gaza em 2 de março, permitiu a entrada de uma centena de caminhões da ONU.

As Nações Unidas denunciaram, no entanto, que isto representa uma "gota d'água no oceano".

A ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) assegurou que o volume da ajuda que Israel permitiu distribuir não é nem de longe o suficiente para uma população de 2,4 milhões de pessoas, e tachou a decisão de uma "cortina de fumaça", enquanto o assédio "continua".

O Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) também lamentou os obstáculos israelenses para a entrega da ajuda a seus destinatários finais, após entrar em Gaza.

- "Ajuda humanitária digna" -

Enquanto isso, os bombardeios não param e a Defesa Civil de Gaza informou à AFP que pelo menos 19 pessoas, "crianças em sua maioria", haviam morrido na madrugada desta quarta-feira em ataques israelenses, entre eles um bebê nascido há uma semana.