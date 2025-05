Inglaterra lança campanha de vacinação contra a gonorreia

A gonorreia, causada por uma bactéria transmitida durante relações sexuais desprotegidas, afeta principalmente pessoas com menos de 30 anos, em sua maioria homens.

Se não for tratada, pode levar, por exemplo, a um risco maior de contrair HIV ou infertilidade em mulheres.

Os sintomas incluem dor ao urinar e incômodos no reto. Para as mulheres, podem incluir dor abdominal e sangramento entre os ciclos.

O programa de vacinação foi lançado em um momento em que algumas cepas da infecção parecem ser resistentes a antibióticos.

"O lançamento da campanha de vacinação, a primeira no mundo, é um grande avanço no campo da saúde sexual", disse Amanda Doyle, diretora nacional de medicina geral do NHS England, o serviço público de saúde.

O programa será "crucial para proteger as pessoas, ajudar a prevenir a propagação da infecção e reduzir o aumento das cepas resistentes a antibióticos", acrescentou.