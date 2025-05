Inundações deixam um morto e 50 mil pessoas ilhadas na Austrália

Desde o árido deserto no interior até a costa tropical no norte do país, grande parte da Austrália tem sido castigada por fenômenos meteorológicos extremos nos últimos meses.

A temperatura média na superfície do mar ao redor do país alcançou um recorde em 2024, segundo a Universidade Nacional da Austrália.

Um mar mais aquecido libera mais umidade na atmosfera, o que pode favorecer chuvas mais intensas.

