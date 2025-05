Irmandade Muçulmana é uma 'ameaça à coesão nacional' na França, diz relatório

O documento, preparado por duas autoridades de alto escalão, alerta para uma progressão do islamismo que vem "de baixo" e a nível municipal, o que constituiria "uma ameaça a curto e médio prazos".

Mesmo que "não recorra à ação violenta", há "risco de danos ao tecido associativo e às instituições republicanas (...) e, de forma mais ampla, à coesão nacional", afirma o relatório, ao qual a AFP teve acesso.

O presidente francês, Emmanuel Macron, de centro-direita, convocou uma reunião do Conselho de Segurança Nacional para esta quarta-feira para analisar o relatório, que pede "ações" no local "para conter a ascensão do islamismo político".

