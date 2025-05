Jony Ive, lendário designer da Apple, se une à OpenAI

A startup sediada em San Francisco terminou a gravação com uma mensagem em que afirma esperar compartilhar os frutos dessa aliança no desenvolvimento do dispositivo no próximo ano.

A batalha da IA generativa, tecnologia capaz de criar conteúdos a partir de um simples comando por escrito ou de voz, é travada principalmente no campo de seu uso cotidiano.

Os grandes atores do setor lançaram assistentes digitais na forma de aplicativos, mas ainda não apresentaram nenhum dispositivo específico.

No final de fevereiro, a Amazon apresentou algo semelhante ao anunciar uma versão mais moderna de sua assistente de voz, Alexa, batizada de Alexa+ e aprimorada com IA.

A OpenAI se tornou uma das empresas emergentes mais bem-sucedidas do Vale do Silício, impulsionada à fama em 2022 com o lançamento de seu chatbot, ChatGPT.

