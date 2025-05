Jovem do Lyon é a grande novidade da França para fase final da Liga das Nações

O talentoso atacante Rayan Cherki, do Lyon, é a grande novidade da convocação da seleção francesa para a fase final da Liga das Nações da Uefa, anunciada nesta quarta-feira (21) pelo técnico Didier Deschamps.

Cherki, de 21 anos, faz parte da lista de 25 jogadores chamados para enfrentar a Espanha na semifinal, no dia 5 de junho, em Stuttgart, e a final ou a disputa do terceiro lugar, três dias depois.

Promessa da base do Lyon, clube do qual pode sair nas próximas semanas, Cherki também poderia escolher defender as seleções de Argélia e Itália.