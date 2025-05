Leão XIV pede entrada de 'ajuda humanitária digna' em Gaza

O papa Leão XIV pediu nesta quarta-feira (21) a entrada de uma ajuda humanitária mais consistente na devastada Faixa de Gaza, bombardeada e submetida a um bloqueio pelo Exército israelense.

"A situação na Faixa de Gaza é preocupante e dolorosa. Renovo meu apelo de coração para autorizar a entrada de uma ajuda humanitária digna, e pelo fim das hostilidades, cujo preço dilacerante está sendo pago por crianças, idosos e pessoas enfermas", disse o pontífice em sua primeira audiência geral semanal.

O apelo do papa coincidiu com as denúncias feitas pela ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) contra Israel, país que acusou de limitar-se a deixar entrar em Gaza uma ajuda "ridiculamente insuficiente", apenas para "evitar a acusação de que está matando de fome as pessoas" na Faixa.