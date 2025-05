Menino sequestrado por dissidentes das Farc é libertado na Colômbia

Um grupo dissidente das Farc libertou Lyan Hortúa, um menino de 11 anos sequestrado durante 18 dias no sudoeste da Colômbia, em meio ao maior pico de violência no país desde a assinatura do acordo de paz, informou a Defensoria do Povo nesta quarta-feira (21).

Integrantes da dissidência liderada pelo guerrilheiro conhecido como "Ivan Morsdisco" ingressaram na casa do menino na noite de 3 de maio e o levaram junto com sua babá, que foi liberada horas depois, acrescentou o Ministério da Defesa.

Peço "a todos os grupos armados que respeitem o direito internacional humanitário, que respeitem a vida e a liberdade de todas as pessoas, especialmente a das crianças", disse Iris Marín Ortiz, defensora do povo colombiano, em comunicado sobre a libertação do menor.