Militares matam pelo menos 25 rebeldes maoistas na Índia

Soldados da Índia mataram pelo menos 25 pessoas apresentadas como rebeldes maoistas nesta quarta-feira (21) no centro do país, anunciou a polícia, no momento em que o governo intensifica as operações contra o movimento de insurreição de mais de meio século.

A Índia trava uma ofensiva contra os últimos vestígios da chamada insurgência "naxalita", em referência à localidade onde o movimento nasceu há quase seis décadas, Naxalbari, uma área de Bengala Ocidental, no leste do país.

Mais de 12.000 insurgentes, soldados e civis morreram desde que um grupo de moradores se rebelou contra os senhores feudais em 1967, que deu origem a uma guerrilha de inspiração maoista.