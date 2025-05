Modelo de IA da Microsoft supera os métodos tradicionais de previsão meteorológica

"Nos próximos cinco a dez anos, o Santo Graal será como construir sistemas que possam trabalhar diretamente com observações de fontes de detecção remotas, como satélites e estações meteorológicas, para gerar previsões de alta resolução em qualquer lugar que quisermos", acrescentou.

Segundo seus desenvolvedores, Aurora é o primeiro modelo de IA a superar de maneira constante sete centros meteorológicos na previsão de trajetórias de ciclones durante cinco dias.

Em sua simulação, por exemplo, Aurora previu corretamente com quatro dias de antecedência onde e quando o Doksuri ? o tufão mais de previsibilidade mais cara já registrado no Pacífico ? atingiria as Filipinas.

As previsões oficiais da época, em 2023, indicavam que seguiria para o norte de Taiwan.

O modelo de IA da Microsoft também superou o do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a Médio Prazo (ECMWF) em 92% dos casos para previsões globais de 10 dias, em uma escala de aproximadamente 10 km2.

O ECMWF, que faz previsões para 35 países europeus, é considerado a maior referência em meteorologia do mundo.