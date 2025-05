MSF acusa Israel de permitir ajuda 'ridiculamente insuficiente' a Gaza

A ajuda humanitária autorizada por Israel em Gaza é "ridiculamente insuficiente" e não é mais que "uma cortina de fumaça para fingir que o cerco terminou", afirmou nesta quarta-feira (21) a ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF).

Israel enfrenta uma pressão cada vez mais intensa da comunidade internacional para abandonar a campanha militar em Gaza e permitir a entrada de ajuda no território palestino, onde as agências humanitárias alertam que o bloqueio total imposto provocou uma grave escassez de alimentos e medicamentos.

"A decisão das autoridades israelenses de permitir (a entrada de) uma quantidade de ajuda ridiculamente insuficiente em Gaza, após meses de cerco (...) mostra sua intenção de evitar a acusação de que está matando de fome as pessoas em Gaza, embora, de fato, as deixem apenas sobreviver", afirmou em um comunicado Pascale Coissard, coordenadora de emergências da MSF em Khan Yunis, no sul de Gaza.