Netanyahu se diz aberto a um "cessar-fogo temporário" em Gaza para libertar reféns

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quarta-feira (21) que está disposto a aceitar um "cessar-fogo temporário" em Gaza para libertar os reféns israelenses, dos quais assegurou que 20 estão "com toda certeza" vivos.

"Se houver uma opção para um cessar-fogo temporário, para libertar os reféns, estaremos prontos", declarou Netanyahu em uma coletiva de imprensa em Jerusalém.

Ele reiterou ainda que "toda a Faixa de Gaza" estará sob controle do Exército israelense ao final da ofensiva em grande escala lançada no sábado, com o objetivo declarado de libertar os reféns e eliminar o movimento islamista Hamas.