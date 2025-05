Principal líder sindical do Panamá pede asilo na embaixada da Bolívia

Pouco depois, a chancelaria informou em comunicado que "nas primeiras horas da madrugada desta quarta-feira, o senhor Méndez pulou a cerca da representação diplomática [da Bolívia], bateu à porta e, com uma nota em mãos, solicitou asilo político".

Acrescentou que o encarregado de negócios interino da embaixada, Carlos Javier Suárez, comunicou à chancelaria que o "pedido será analisado pelo Conselho Nacional de Refugiados em La Paz, que determinará se o senhor Méndez efetivamente se qualifica para a concessão do asilo".

Mulino enfrenta, há quase um mês, uma greve por tempo indeterminado dos trabalhadores da construção civil, que rejeitam a recente reforma da Caixa de Seguridade Social, além de outras medidas do presidente.

Um dos principais articuladores desses protestos é o Suntracs, considerado por Mulino como "uma máfia".

Também aderiram à greve os sindicatos dos trabalhadores do setor bananeiro e os professores, motivados tanto pela questão da Seguridade Social quanto pelo recente acordo com Washington que permite o envio de tropas dos Estados Unidos ao país para ajudar na proteção do canal do Panamá.

Os sindicatos também se opõem ao apoio manifestado por Mulino à reabertura de uma mina de cobre a céu aberto de capital canadense, que foi fechada pela Suprema Corte panamenha no final de 2023, em meio a protestos que quase paralisaram o país, organizados pelo Suntracs e por grupos ambientalistas.