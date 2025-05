Protesto de professores bloqueia acesso ao palácio presidencial do México

Uma manifestação de professores mexicanos bloqueou o acesso ao palácio presidencial nesta quarta-feira (21) para exigir aumentos salariais da presidente Claudia Sheinbaum.

Centenas de professores se manifestam na capital há uma semana, ocupando também parte do Zócalo, a maior praça pública do país, localizada em frente à sede do Executivo.

Além dos aumentos salariais, a Coordenação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE) exige a revogação de uma reforma previdenciária de 2007 que mudou a forma como os fundos de aposentadoria são administrados.