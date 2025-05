Província argentina tem greve de 24 horas contra incentivo à importação de celulares

Por sua vez, o grupo Mirgor, um dos principais fabricantes da região, emitiu um comunicado onde assegura que os "postos de trabalho não estão em perigo" e que essa indústria se adaptará às novas regras oficiais.

O porta-voz presidencial, Manuel Adorni, afirma que "na Argentina, um celular com tecnologia 5G custa o dobro do que custa no Brasil ou nos Estados Unidos", e que com a importação os preços podem cair até 30%, além de reduzir o custo fiscal da indústria promovida pela falta de arrecadação de impostos.

