Rubio promete agilizar vistos antes da Copa do Mundo de 2026

Rubio informou aos congressistas que está avaliando realocar diplomatas para os serviços de visto e dobrar os turnos antes da Copa do ano que vem e, posteriormente, para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028.

"Estamos procurando maneiras de implementar turnos duplos em algumas de nossas embaixadas ao redor do mundo devido às exigências de visto", declarou Rubio à Câmara dos Representantes.

"Por exemplo, se você ainda não solicitou um visto desde a Colômbia, provavelmente não chegará a tempo para a Copa do Mundo, a menos que implementemos turnos duplos", afirmou.

As embaixadas também testarão o uso de inteligência artificial em alguns casos, como na renovação de vistos.

"Queremos que seja um sucesso. É uma prioridade para o presidente", disse Rubio sobre o turismo em eventos esportivos que atraem multidões.

A deputada democrata Dina Titus expressou preocupação com a queda no turismo em seu distrito, que inclui Las Vegas, desde o início do segundo mandato de Trump em janeiro.