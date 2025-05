Seis soldados ucranianos morrem em ataque russo contra área de treinamento

No final de abril, a Rússia anunciou ter retomado, com a ajuda de soldados norte-coreanos, o controle da região, que as forças ucranianas haviam conquistado parcialmente em agosto de 2024.

O chefe de Estado russo também se reuniu com funcionários de municípios da região em Kurchatov, onde fica a central nuclear de Kursk. Ele também visitou a construção da usina nuclear Kursk-2.

