Ser mulher 'é uma experiência violenta', diz Kristen Stewart

"Mal posso esperar para fazer mais dez filmes", declara a atriz americana Kristen Stewart à AFP após sua estreia como diretora esta semana no Festival de Cinema de Cannes, com "The Chronology of Water" (A Cronologia da Água, em tradução livre).

A produção, construída como uma colagem de imagens, narra a difícil vida da nadadora americana Lidia Yuknavitch, sobrevivente de abusos durante a infância, que escreveu sua autobiografia.

Stewart lutou por anos para conseguir realizar o projeto após constatar que os produtores consideravam o tema "realmente desinteressante".