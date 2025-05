Sociólogo de migrações Douglas Massey ganha Princesa das Astúrias de Ciências Sociais

O sociólogo americano Douglas Massey, criador de um modelo teórico sobre as migrações humanas em tempos de globalização, ganhou o Prêmio Princesa das Astúrias de Ciências Sociais, nesta quarta-feira (21) na Espanha.

Massey "fez contribuições fundamentais para a compreensão das migrações internacionais e suas consequências para a segregação urbana e a estratificação social, processos acentuados pelas dinâmicas globalizantes", explicou o júri em sua decisão.

Nascido no estado americano de Washington em 1952, Massey teve um "amplo impacto nas ciências sociais como um todo" com seu "modelo teórico do mais exigente rigor acadêmico", continuou o júri deste prêmio, concedido pela Fundação Princesa das Astúrias, herdeira do trono espanhol.