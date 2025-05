Suriname vota em legislativas em busca de mudanças

No domingo, será eleito um novo Parlamento de 51 membros, que deverá eleger um presidente e um vice-presidente para os próximos cinco anos dentro de algumas semanas.

O presidente em final de mandato Chan Santokhi pode, segundo a Constituição, disputar um segundo mandato, mas as pesquisas atualmente não apontam um favorito, já que nenhum dos 14 partidos parece ter uma vantagem clara.

Quem assumir o comando do país terá uma grande oportunidade. Especialistas dizem que o Suriname pode ganhar bilhões de dólares nos próximos 10 a 20 anos após a descoberta de reservas de petróleo em alto-mar.

No ano passado, o grupo francês TotalEnergies anunciou um projeto de US$ 10,5 bilhões (R$ 59,44 bilhões) para explorar o campo de petróleo GranMorgu em águas profundas do Suriname nos próximos quatro anos, com uma capacidade de produção estimada em 220.000 barris por dia.

A produção deve começar em 2028 e o país criou um fundo soberano semelhante ao da Noruega para economizar dinheiro para dias difíceis.

- "Royalties para todos" -

Quatorze partidos políticos participam das eleições de domingo, incluindo o centrista Partido da Reforma Progressista (VHP) de Santokhi e o Partido Nacional Democrático (NDP), do ex-ditador que se tornou presidente Desi Bouterse, que morreu no final do ano passado.