Tottenham vence Manchester United (1-0) e conquista Liga Europa

O time londrino se confirmou como o maior pesadelo do United nesta temporada, tendo vencido todas as quatro partidas: duas na Premier League, uma na Copa da Liga Inglesa e esta final da Liga Europa.

"É duro para um clube como o Manchester United não estar na Liga dos Campeões. Agora somos forçados a buscar maneiras de tirar vantagem disso. Teremos mais tempo para pensar e trabalhar duro nas próximas semanas para melhorar na Premier League", se resignou Amorim.

Em uma partida intensa e eletrizante entre duas equipes que trouxeram mais jogo físico do que de qualidade, o gol saiu após um cruzamento na área do meia senegalês Pape Sarr finalizado por Brennan Johnson. A bola desviou no braço de Shaw e entrou lentamente, passando rente à primeira trave de André Onana.

A partida poderia ter ficado favorável ao time de Rúben Amorim, que levou perigo através do talentoso meio-campista português Bruno Fernandes e de Amad Diallo pelo lado direito.

Mas a equipe que marcou sete gols nas duas partidas da semifinal contra o Athletic Bilbao desta vez não conseguiu superar o goleiro italiano Guglielmo Vicario.

- Resistência heroica -

Nem no segundo tempo, com uma artilharia pesada do United no estádio conhecido como 'La Catedral'. No minuto 68, o zagueiro holandês Micky Van de Ven fez uma das jogadas decisivas do jogo, afastando acrobaticamente em cima da linha uma cabeçada do atacante dinamarquês Rasmus Højlund.