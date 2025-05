Trump constrange presidente sul-africano com acusações de genocídio contra brancos

Ramaphosa negou que o seu país esteja confiscando terras de agricultores brancos no âmbito de uma lei de expropriação aprovada em janeiro, com a qual se pretende corrigir as desigualdades históricas do domínio da minoria branca.

"Não, não, não, não", disse Ramaphosa. "Ninguém pode tomar terras."

O líder sul-africano tentou falar diversas vezes durante a reprodução da gravação de quatro minutos, mas o próprio Trump o interrompia. "Onde é isto?", questionou Ramaphosa enquanto se mexia inquieto em sua cadeira.

A visita do governante da África do Sul era uma oportunidade para suavizar as relações diplomáticas depois que Trump e seu assessor próximo de origem sul-africana, o bilionário Elon Musk, também presente no Salão Oval, denunciaram, sem fundamento, esse genocídio.

Musk é um dos principais impulsionadores dessas afirmações.

"Estamos aqui essencialmente para restabelecer a relação entre os Estados Unidos e a África do Sul", disse Ramaphosa, que é negro, e foi ao encontro acompanhado de três homens brancos: Ernie Els e Retief Goosen, dois famosos golfistas sul-africanos, e Johann Rupert, o homem mais rico de seu país.