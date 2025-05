Unaids "encorajada" por comentários de Musk sobre financiamento dos EUA

A agência da ONU dedicada ao combate contra a aids, a Unaids, se declarou "profundamente encorajada" nesta quarta-feira (21) pelos recentes comentários de Elon Musk, assessor de Donald Trump, sobre o financiamento americano à ajuda internacional.

A Unaids calculou que poderiam ocorrer 4,2 milhões de mortes a mais relacionadas à aids em 2029 devido aos cortes na ajuda externa ordenados pelo governo Trump como parte dos esforços para reduzir o gasto público americano.

Musk, uma peça-chave no plano de cortes do presidente americano, indicou em uma entrevista no Foro Econômico de Doha, na terça-feira, que os ajustes no financiamento poderiam ser revisados.