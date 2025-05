Violência armada em estado mexicano força transferência de centenas de animais selvagens

Elefantes, leões, tigres-de-bengala. Nem os animais mais temidos estão a salvo da violência do narcotráfico no estado mexicano de Sinaloa, onde os bichos foram retirados para lhes proteger da criminalidade.

A mudança de 700 animais que viviam em um santuário perto da cidade de Culiacán é a mais recente sequela da sangrenta guerra entre duas facções do cartel de Sinaloa, um conflito que desde setembro atordoa a vida desse estado do noroeste do país.

Amedrontados, sem poder sequer dar de comer aos animais do santuário, como crocodilos, zebras, aves exóticas, os responsáveis do refúgio Ostok não viram outra opção além de fechá-lo e fugir para outro local.