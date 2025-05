Zverev e Cerúndolo são eliminados nas oitavas de final em Hamburgo

Zverev, nascido em Hamburgo, foi campeão desse torneio em 2023 e vice-campeão no ano passado. Esta derrota acontece às vésperas do grande desafio de Roland Garros, torneio que começa no domingo em Paris e no qual também foi vice-campeão, em 2024.

O astro alemão do tênis teve uma temporada decepcionante no saibro europeu até agora. Ele foi campeão do torneio de Munique, mas não brilhou no Masters 1000, perdendo nas quartas de final da semana passada em Roma sendo seu melhor resultado.

Francisco Cerúndolo, quarto cabeça de chave do torneio, também foi eliminado nesta quarta-feira em Hamburgo. Seu algoz foi o tcheco Jiri Lehecka (37º), que venceu em dois sets (7-5 e 6-2).

Acabou assim a possibilidade de um duelo 100% argentino nas quarta de final, já que Lehecka será o adversário nessa rodada de Tomás Etcheverry (55º), que nesta quarta-feira derrotou Camilo Ugo Carabelli (52º) com um duplo 6-4.

O veterano espanhol Roberto Bautista (57º) surpreendeu o americano Francis Tiafoe (15º), segundo cabeça de chave, sem grandes dificuldades, com parciais de 6-2 e 6-3 e nas quartas de final vai enfrentar o italiano Flavio Cobolli (35º), que eliminou o espanhol Alejandro Davidovich (26º) por 6-4 e 7-5.

--- Torneio ATP de Hamburgo: