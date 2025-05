'A mudança climática é uma guerra', diz diretora da COP30

P: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não acredita na mudança climática e planeja se retirar do Acordo de Paris em 2026.

R: O povo americano não está mais seguro porque seu presidente decidiu se retirar do Acordo de Paris. Vimos o que aconteceu em Los Angeles, aquele incêndio destruiu muitas casas.

Lamento profundamente que o governo americano tenha decidido deixar o Acordo de Paris pela segunda vez. Acho que eles vão se arrepender, mas vamos trabalhar com as instituições americanas e com as pessoas que querem continuar tomando medidas contra a mudança climática ? há muitas.

A mudança climática é uma guerra na qual pessoas morrem todos os dias devido ao calor, à seca, às enchentes. Não podemos permitir que isso aconteça, temos que ser otimistas e trabalhar duro para acelerar as ações.

- Guerras comerciais, "antiecológicas" -

P: A guerra comercial prejudica a luta contra a mudança climática?