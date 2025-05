Alcaraz estreia em Roland Garros contra Nishikori; João Fonseca enfrenta Hurkacz

O número 2 do mundo e atual campeão de Roland Garros, o espanhol Carlos Alcaraz, fará sua estreia na edição de 2025 (de 25 de maio a 8 de junho) contra o veterano japonês Kei Nishikori (62º), e não cruzará o caminho do número 1 Jannik Sinner até uma final hipotética.

No outro extremo da chave, de acordo com o sorteio que teve a participação do jogador do Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé, Sinner vai iniciar sua participação contra o francês Arthur Rinderknech (72º).

O italiano pode enfrentar nas quartas de final o espanhol especialista em saibro Alejandro Davidovich (26º), o jovem talento brasileiro João Fonseca (65º) ou a revelação da temporada Jack Draper (5º).