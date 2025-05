Câmara baixa do Congresso dos EUA aprova imposto de 3,5% sobre remessas

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou o megaprojeto de lei orçamentária do presidente Donald Trump, que inclui um imposto de 3,5% sobre remessas, em vez dos 5% planejados inicialmente.

O projeto de lei seguirá para o Senado, onde os republicanos pretendem fazer mudanças significativas que podem afetar essas transferências de dinheiro dos migrantes para suas famílias ou comunidades.

Segundo previsões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), as remessas para países da América Latina e do Caribe atingirão um recorde histórico em 2024, chegando a US$ 161 bilhões (R$ 907 bilhões). O México é o principal país de destino, com quase US$ 65 bilhões (R$ 366 bilhões).