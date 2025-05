Câmara de Representantes aprova projeto de orçamento de Trump

Com base em dados do Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês), os democratas afirmam que cortes no seguro de saúde público para americanos de baixa renda privariam cerca de oito milhões de pessoas de cobertura.

O líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, resumiu: "O maior corte na assistência médica da história dos Estados Unidos (...) para promulgar as maiores isenções fiscais para bilionários da história dos Estados Unidos."

Os índices de aprovação de Trump caíram desde seu retorno à Casa Branca em janeiro, mas sua capacidade de unir os republicanos da Câmara, normalmente polarizados, destacou sua influência sobre o partido.

O presidente pressionou os congressistas a aprovarem seu projeto em uma rara visita ao Capitólio na terça-feira, buscando diminuir a distância entre os falcões conservadores e os republicanos moderados.

Os falcões consideram os cortes de US$ 700 bilhões (R$ 3,94 trilhões) no programa Medicaid insuficientes, um sinal de alerta para os moderados e possivelmente para Trump, que disse ao partido que não tocaria na Seguridade Social.

Para apaziguar sua ala mais conservadora, Johnson antecipou em dois anos a implementação de requisitos de trabalho para beneficiários do Medicaid, para o final de 2026, e concordou em eliminar antes os créditos tributários às energias limpas.