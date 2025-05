Christian Pulisic vai desfalcar EUA na Copa Ouro

"Após conversas e análise da situação, todos decidimos juntos que é melhor que Christian tire o período de descanso necessário", confirmou Pochettino.

O técnico argentino abordou esse caso ao apresentar sua lista de convocados para os amistosos de 7 de junho contra a Turquia, em East Hartford, Connecticut e, três dias depois, contra a Suíça, em Nashville, Tennessee.

Pulisic não integra essa lista de 27 jogadores, junto com outros destaques da seleção dos Estados Unidos, como Weston McKennie e Tim Weah, que também perderão a Copa Ouro, pois vão disputar no mesmo período a Copa do Mundo de Clubes pela Juventus.

Pochettino, portanto, não contará com boa parte dos líderes do elenco em um momento no qual os Estados Unidos precisam se recuperar do fiasco que viveram em março no 'Final Four' da Liga das Nações da Concacaf, que terminaram em quarto lugar.

O técnico argentino, no entanto, tentou minimizar o impacto dessas ausências nos preparativos para a Copa do Mundo de 2026.

"Às vezes damos muita importância a estar juntos, e um grupo nem sempre funciona dessa maneira", observou ele.