Com Ucrânia e Colômbia, Vaticano pode voltar à primeira linha da diplomacia

O oferecimento do papa Leão XIV como mediador pode devolver o Vaticano à primeira linha da diplomacia, começando pela guerra da Ucrânia e o conflito entre o governo colombiano e a guerrilha do ELN, duas possibilidades levantadas.

Na semana passada, o papa americano-peruano se ofereceu para mediar entre beligerantes de todo o mundo, afirmando que a Santa Sé está pronta "para ajudar os inimigos se aproximarem, cara a cara, e falarem".

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, aceitou o desafio e, na segunda-feira, sugeriu a Leão XIV que o Vaticano seja sede de novas conversações de paz com a guerrilha do ELN, com quem suspendeu negociações em janeiro em virtude de um estalido de violência no nordeste do país.