Decreto de Milei que limita direito à greve é acusado de inconstitucionalidade

Organizações civis e sindicais da Argentina denunciaram nesta quinta-feira como inconstitucional o decreto do presidente Javier Milei que limita o direito à greve e amplia o número de atividades obrigadas a prestar serviços durante uma paralisação.

Até agora, eram considerados essenciais os serviços de saúde e de energia, abastecimento de água e controle do tráfego aéreo. Mas a nova norma, publicada ontem no diário oficial, inclui o transporte marítimo e fluvial e os serviços portuários e aduaneiros, a educação e as telecomunicações, entre outros.

A norma também cria outra categoria de atividade, de "importância transcendental", que inclui o transporte de pessoas , a construção, a indústria de alimentos e a gastronomia.