Defesa Civil de Gaza relata 52 mortes em bombardeios de Israel

A guerra começou em 7 de outubro de 2023 com o ataque sem precedentes do Hamas contra o sul de Israel. A ofensiva matou 1.218 pessoas e 251 foram sequestradas, segundo dados israelenses.

A campanha de represália israelense contra Gaza causou pelo menos 53.762 mortes no estreito território palestino, segundo os dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, que a ONU considera confiáveis.

A guerra em Gaza gerou um aumento do antissemitismo. Dois funcionários da embaixada de Israel em Washington D.C. foram assassinados a tiros na noite de quarta-feira, em frente ao Museu Judaico da capital dos Estados Unidos, por um homem que gritou "Palestina livre" ao ser detido.

Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha, entre outros países, condenaram o ataque.