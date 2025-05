'Estamos em resistência', indígenas da América Latina exigem respeito a seus direitos

Lideranças indígenas da América Latina criticaram nesta quinta-feira (22) o desrespeito a seus direitos e repudiaram o extrativismo voraz em seus territórios, no começo de uma reunião de cúpula na aldeia de Sarayaku, na Amazônia equatoriana.

Representantes de povos nativos de Brasil, Colômbia, Chile, Equador e México, e do clã Saamaka, do Suriname, formado por descendentes de africanos trazidos como escravos para as Américas, participam da reunião de três dias na floresta.

"Estamos em resistência, em luta permanente", expressou Daniel Santi, líder da nacionalidade Sarayaku, que organiza o evento. "Todos os povos se uniram para este processo de trabalho efetivo contra esse sistema que quer devorar totalmente os povos indígenas."