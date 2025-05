EUA acusa governo do Sudão por uso de armas químicas

"Os Estados Unidos fazem um chamado ao governo de Sudão para cessar o uso de armas químicas" e para respeitar seus compromissos internacionais, acrescenta o comunicado.

Não foi informada a data nem o lugar em que essas armas teriam sido utilizadas.

Segundo uma notícia do jornal The New York Times publicada em janeiro, que citava altos funcionários americanos, o Exército do Sudão usou armas químicas em pelo menos duas ocasiões contra paramilitares em regiões remotas do país.

O Sudão está em conflito desde abril de 2023, com o enfrentamento entre o general Abdel Fattah al Burhan, comandante das Forças Armadas e líder 'de facto' do país, e seu antigo homem de confiança, Mohammed Hamdan Daglo, chefe das Forças de Apoio Rápido (FAR).

Nesta guerra, dezenas de milhares de pessoas morreram e cerca de 13 milhões tiveram que abandonar suas casas. As Nações Unidas a consideram como a "pior crise humanitária" da atualidade.

