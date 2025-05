EUA prevê temporada de furacões mais intensa que o normal

A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA (NOAA) anunciou, nesta quinta-feira (22), que espera uma chance de 60% de uma temporada de furacões acima do normal no Atlântico.

A agência prevê um total de 13 a 19 tempestades com ventos de 63 km/h ou mais. Destas, espera-se que de seis a dez se tornem furacões, com ventos de 119 km/h ou mais, incluindo três a cinco grandes furacões, com ventos de 179 km/h ou mais.

