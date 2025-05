Ex-zagueiro Lúcio tem queimaduras em 18% do corpo após acidente

Segundo a assessoria, o ex-zagueiro da Seleção foi internado em um hospital em Brasília no sábado após sofrer um acidente com uma lareira ecológica que provocou queimaduras em 18% do corpo, tendo que ser submetido a duas cirurgias.

Na terça-feira, ele apareceu com a cabeça, as mãos e as pernas enfaixadas, caminhando por um corredor do hospital, segundo uma foto publicada em seu Instagram.

Mas, na quarta-feira, o ex-jogador foi transferido para o hospital Santa Casa de Misericórdia em Porto Alegre.

"Reforçamos que a família está focada integralmente em seu bem-estar neste momento e agradece pela compreensão, respeito à privacidade e solidariedade demonstrada por fãs, amigos e imprensa", disse a família em um comunicado.

A CBF enviou uma mensagem de apoio ao ex-jogador, campeão do mundo em 2002 e em suas diversas passagens por clubes europeus.

"A CBF deseja força ao ex-jogador Lúcio neste momento tão difícil. Seu espírito de luta continua a inspirar dentro e fora dos campos", afirmou a entidade máxima do futebol brasileiro.