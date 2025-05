Padre, avô, professor e mais: 55 presos na França por pornografia infantil no Telegram

Os homens trocavam mensagens no Telegram e estavam vinculados a criminosos "extremamente perigosos", presos desde meados de 2024 por esse tipo de crime, acrescentou Bevan.

A operação começou há quase 10 meses com a detenção de homens que abusavam de crianças e publicavam as agressões no aplicativo de mensagens fundado pelo empresário russo Pavel Durov.

"O Telegram continua sendo a plataforma preferida dos pedocriminosos", disse Bevan, que reconheceu progressos na cooperação com a plataforma após a detenção em agosto de Durov, embora a empresa "apenas cumpra o mínimo de suas obrigações".

A Justiça francesa acusa o fundador do Telegram, de 40 anos e naturalizado francês em 2021, de cumplicidade em atividades criminosas, embora ele permaneça em liberdade com medidas de controle judicial.