G7 encerra reunião no Canadá em busca de consensos sobre tarifas e Ucrânia

As autoridades das finanças do G7 iniciaram, nesta quinta-feira (22), no Canadá, as discussões finais para apresentar uma frente unida no encerramento de uma reunião de três dias, apesar das fortes divergências dentro do grupo sobre temas como tarifas e a Ucrânia.

A presidência canadense, que convidou o ministro ucraniano das Finanças para enviar uma "mensagem contundente ao mundo", estabeleceu como prioridades para este encontro "restaurar a estabilidade e o crescimento" e renovar o apoio a Kiev.

Segundo fontes diplomáticas, os países estão trabalhando em um comunicado final que será publicado nesta quinta-feira.