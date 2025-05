Governo anuncia congelamento de gastos e aumento de impostos

Em nota, o Ministério da Fazenda destacou que o congelamento de gastos "reforça o controle do orçamento e o compromisso com as metas fiscais". "As mudanças somam esforços para o equilíbrio fiscal" e "criam condições para trazer maior estabilidade macroeconômica e favorecer investimentos de longo prazo no país."

As ações do governo acontecem após o Banco Central aumentar a taxa Selic em meio ponto percentual no começo do mês, para 14,75%, seu nível mais alto em quase 20 anos. O sexto aumento consecutivo da Selic responde a um esforço das autoridades monetárias para conter a inflação no país, mas vai na contramão dos chamados de Lula, para quem os juros elevados impedem o crescimento econômico, ao tornarem o crédito mais caro.

