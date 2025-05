Governo dos EUA impede Harvard de matricular estudantes estrangeiros

A secretária acusa a universidade de "fomentar a violência, o antissemitismo" e de "se alinhar com o Partido Comunista da China em seu campus".

"A ação do governo é ilegal. Estamos totalmente comprometidos a manter a capacidade de Harvard de receber nossos estudantes e acadêmicos internacionais, que são procedentes de mais de 140 países e enriquecem a Universidade e esta nação de forma incomensurável", reagiu a instituição em comunicado enviado à AFP.

"Essa ação retaliatória ameaça prejudicar gravemente a comunidade de Harvard e o nosso país, e prejudica a missão acadêmica e de pesquisa da universidade", ressalta a nota.

No ano letivo 2024-2025, quase 6.800 dos 30 mil alunos de Harvard são estrangeiros, o que representa 27,2% dos estudantes, segundo o site ShunStudents.

O governo Trump empreende uma luta total contra as universidades do país, as quais acusa de permitir antissemitismo no campus, após as manifestações palestinas do ano passado. Também busca acabar com os programas de diversidade, destinados a abordar a marginalização das minorias.

Diferentemente de outras universidades, que acataram a política do governo republicano, Harvard o processou há um mês, por tentativa de impor mudanças em seu currículo e em suas políticas de admissão e práticas de contratação.