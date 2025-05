Governo dos EUA proíbe Harvard de matricular estudantes estrangeiros

Para a seção de Harvard da Associação Americana de Professores Universitários, a medida "amplia o ataque terrorista" do governo Trump contra os estudantes e acadêmicos estrangeiros nos Estados Unidos.

O governo Trump empreende uma luta total contra as universidades do país, as quais acusa de permitir antissemitismo no campus, após as manifestações palestinas do ano passado. Também busca acabar com os programas de diversidade, destinados a abordar a marginalização das minorias.

Diferentemente de outras universidades, que acataram a política do governo republicano para não afetar os subsídios que recebem, Harvard o processou há um mês, por tentativa de impor mudanças em seu currículo e em suas políticas de admissão e práticas de contratação.

- 'Privilégio, não um direito' -

"Ninguém sabe" como isso afetará os alunos estrangeiros já matriculados, disse à AFP a estudante americana Alice Goyer. "Todo mundo está entrando um pouco em pânico" com essa notícia, que motivou "mensagens de um monte de amigos estrangeiros", comentou.

"Definitivamente, isso vai mudar a percepção daqueles que poderiam pensar em estudar aqui. Os Estados Unidos estão se tornando um lugar menos atraente para o ensino superior", disse o estudante austríaco de Harvard Karl Molden, que se candidatou a uma vaga na Universidade de Oxford, no Reino Unido.