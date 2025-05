Habitantes de Gaza temem mais a fome do que as bombas israelenses

"A situação é insuportável" na Cidade de Gaza, diz Um Talal al Masri, de 53 anos. "Ninguém nos deu nada, todos estão apenas esperando". "Estamos ouvindo falar de ajuda há dois dias, mas até agora não chegou nada e não recebemos nada", reclama. "Apenas palavras vazias".

Israel anunciou que autorizou a entrada de 93 caminhões da ONU carregados com ajuda humanitária, incluindo farinha, alimentos para bebês e suprimentos médicos, na terça-feira, e outros 100 na quarta-feira.

- "Queremos viver" -

"Meus filhos vão dormir com fome todos os dias", diz Omar Salem, que vive em um campo de deslocados em Khan Yunis, no sul do território. "Não queremos mais promessas, queremos viver".

A ONU reclama que essa ajuda é "uma gota em um oceano" de necessidades e argumenta que Israel está impedindo que a ajuda chegue à população.

Segundo testemunhas, centenas de caminhões carregados com ajuda alimentar e suprimentos de emergência estão esperando no lado egípcio da fronteira, no sul da Faixa de Gaza.