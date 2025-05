HRW acusa EUA de expulsar 'injustamente' 200 migrantes para Costa Rica

Eles são originários do Afeganistão, Angola, Armênia, Azerbaijão, China, República Democrática do Congo, Geórgia, Índia, Irã, Cazaquistão, Nepal, República do Congo (Congo-Brazzaville), Rússia, Turquia, Uzbequistão, Vietnã e Iêmen.

"Eles dizem que pediram asilo, mas que não permitiram que apresentassem a solicitação", declarou à AFP Michael Garcia Bochenek, principal autor de um relatório publicado pela organização após entrevistar 36 pessoas entre 1º de março e 30 de abril.

"Identificamos apenas dois casos em que uma parte do processo (de asilo) foi realizada, mas foi uma entrevista muito breve com resultado imediato", acrescentou.

As autoridades americanas os deixaram em "condições de detenção abusivas, às vezes durante semanas", afirma a HRW.

Garcia Bochenek disse que conversou com uma mulher que foi separada do filho, um adolescente de 12 anos com problemas de visão.

"Ele teve problemas com os óculos e ela tinha condições de comprar novos, mas não permitiram, então o menino ficou sem enxergar por semanas", afirmou o assessor jurídico da HRW.