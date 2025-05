Imigração líquida no Reino Unido registra queda de quase 50% em 2024

Starmer destacou que a implementação de seu plano "será mais rigorosa do que nunca e o número de imigrantes diminuirá, de forma significativa, antes das próximas eleições legislativas", de 2029.

Com a frase "recuperar finalmente o controle de nossas fronteiras", Starmer utilizou o lema dos defensores do Brexit, que transformaram o slogan em um argumento a favor da saída do Reino Unido da União Europeia.

O partido de extrema direita Reform UK lidera as pesquisas de intenção de voto a nível nacional, capitalizando as preocupações dos britânicos com a imigração em um contexto econômico difícil.

