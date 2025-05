Imigrantes expulsos pelos EUA para Sudão do Sul estão no Djibuti

Para serem deportados para um terceiro país, os imigrantes deveriam ter sido notificados e ter um "mínimo de dez dias" para recorrer, conforme exigido pela Convenção das Nações Unidas contra a Tortura, declarou o juiz Murphy.

O magistrado ordenou que seis dos imigrantes podem invocar, com a ajuda de um advogado, seu "medo" de serem torturados ou maltratados no país de destino.

Se o Departamento de Segurança Interna considerar esse medo infundado, ele ainda deve dar a eles pelo menos 15 dias para que possam solicitar uma revisão, acrescentou.

O juiz deixa a critério do governo se eles serão trazidos de volta para esse processo ou se este será realizado no local onde eles estão detidos, sob a supervisão de agentes do Departamento de Segurança Interna americano.

Trump reclama que foi forçado a deixar "um grande número" de agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) em Djibuti, um país africano que faz fronteira com a Eritreia, Somália e Etiópia, para garantir a segurança dos imigrantes expulsos.

erl-sst/arm/lm/rpr